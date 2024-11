Un video singolare proveniente dall’Alabama è diventato virale online. Il video ritrae un orso nero intento a spostare un bidone della spazzatura in modo quasi umano, con un’incredibile attenzione ai dettagli. La scena è stata catturata da una telecamera di sicurezza e mostra l’animale in piedi sulle zampe posteriori, intento a manovrare il bidone come se fosse una questione di massima precisione, evitando di rovesciare il contenuto durante l’operazione.

Il filmato, condiviso da Bryce Hoven, residente di Saraland, Alabama, è stato pubblicato su Facebook, guadagnando in breve tempo migliaia di visualizzazioni e numerosi commenti divertiti e stupiti. Questo non è il classico avvistamento di un orso, e chi ha avuto modo di vedere il video ha subito colto l’unicità della scena. Hoven ha dichiarato di non aver mai assistito a un comportamento simile da parte degli orsi, pur vivendo in una zona in cui questi animali sono relativamente comuni.

Un orso attento ai dettagli

Nel video, girato durante la notte, si vede l’orso nero avvicinarsi al garage con cautela, camminando sulle zampe posteriori e annusando con attenzione l’area circostante. Dopo aver individuato il bidone della spazzatura, l’animale si avvicina lentamente, afferra il contenitore con le zampe e lo sposta con movimenti misurati. Senza mai perdere il controllo del bidone, l’orso inizia a camminare all’indietro, assicurandosi di non rovesciare nulla.

La calma e la prudenza dell’orso durante l’intero processo suggeriscono un comportamento insolito, quasi calcolato. Secondo le parole di Hoven, l’orso ha trasportato il bidone per alcuni metri, controllando di non rovesciare il contenuto, quasi come se stesse cercando di evitare di fare rumore o attirare l’attenzione.

La reazione dei social

La scena, divenuta rapidamente virale, ha raccolto centinaia di commenti sui social. Molti utenti hanno espresso stupore per il comportamento così “umano” dell’orso, con alcuni che hanno scherzato sul fatto che l’animale sembrasse sapere esattamente cosa stesse facendo. Commenti come “Oh wow, sembra proprio che sappia esattamente cosa sta facendo!” e “Dovevate avere qualcosa di buono lì dentro!” mostrano il mix di meraviglia e divertimento suscitato dalla situazione.

Alcuni utenti hanno ipotizzato che l’orso fosse alla ricerca di cibo particolarmente appetitoso, attratto probabilmente da qualche odore invitante proveniente dal bidone. Altri hanno notato come la scena sia riuscita a trasmettere un senso di “intelligenza” dell’orso, mettendo in evidenza la sua capacità di comprendere e affrontare situazioni nuove per raggiungere i propri obiettivi.

Orsi e interazioni con l’uomo, sempre più comuni

Gli orsi sono animali notoriamente adattabili e sempre più capaci di interagire con l’ambiente umano, specialmente quando si tratta di cercare cibo. In Alabama, così come in molte altre regioni degli Stati Uniti, avvistamenti di orsi nei pressi delle aree residenziali sono sempre più comuni. Spesso questi animali si avvicinano alle abitazioni attratti dai rifiuti organici, rappresentando una fonte di cibo facile e abbondante.

Secondo Hoven, in passato gli orsi locali si limitavano a gironzolare nei dintorni senza troppa interazione con la spazzatura. Tuttavia, episodi come quello catturato nel video mostrano un’evoluzione nel comportamento degli orsi, i quali sembrano diventare sempre più abili nel maneggiare oggetti creati dall’uomo, come appunto i bidoni della spazzatura. Questo è indicativo non solo della loro intelligenza, ma anche della capacità di apprendere nuove modalità di interazione con l’ambiente.