Torna la paura degli orsi in Trentino: nelle ultime settimane sono aumentati gli avvistamenti in Val di Sole lo scorso anno teatro della drammatica morte del runner Andrea Papi, aggredito mortalmente da un orso nei boschi.

Ora i plantigradi si spingono fin nei paesi: a Bozzana una settimana fa uno si aggirava nei pressi di un seggio e la scorsa notte un altro esemplare nel centro di Malè dove fino a pochi minuti prima c’era stata una festa con bambini.

Avvistamenti anche in Veneto, nel bresciano e appunto in Trentino dove la popolazione di plantigradi è in crescita e si stima che gli esemplari siano – almeno – un centinaio.

A Malè la scorsa notte un esemplare è stato visto nel pieno centro del paese, di fronte all’entrata della scuola materna. Il plantigrado si aggirava indisturbato e si è poi diretto verso il cimitero, a 50 metri dal Comune, dalla chiesa e dalle scuole elementari. Fino a poco prima, a pochi metri dal luogo dell’avvistamento, si era svolta una serata per bambini e giovani con musica e dj. I cittadini del Comune di Malé e di tutta la Val di Sole “con forza reclamano interventi urgenti e risolutivi della situazione”, recita l’appello diffuso dall’amministrazione del paese della valle di Sole.