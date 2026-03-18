Sean Penn ha vinto il suo terzo premio Oscar trionfando nella categoria di miglior attore non protagonista con il film Una battaglia dopo l’altra, di Paul Thomas Anderson. L’attore, però, non ha partecipato alla cerimonia e quindi non ha ritirato la sua statuetta. Penn si era recato in Ucraina per sostenere attivamente Kiev, come già fatto in altre occasioni. L’attore, infatti, aveva visitato il Paese diverse volte da quando la Russia ha lanciato l’invasione su vasta scala quattro anni fa. Nel 2022 aveva perfino donato uno dei suoi Oscar al presidente Volodymyr Zelensky.

Sul web è poi apparso un video pubblicato da Oleksandr Pertsovskyi, CEO delle Ferrovie Ucraine. Le immagini mostrano Penn mentre riceve in dono dall’Ucraina una statuetta a forma di Oscar, realizzata con i detriti della guerra in Ucraina: “Ti stai perdendo gli Oscar… Quindi abbiamo realizzato questo. È fatto con un vagone ferroviario danneggiato dai russi”, ha dichiarato Pertsovskyi nel video.