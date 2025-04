Oltre 350mila cittadini canadesi hanno dovuto affrontare prolungate interruzioni di corrente nel sud dell’Ontario a causa di una violenta tempesta di ghiaccio che si è abbattuta sulla regione nel fine settimana. Le immagini catturate a Orillia, una delle città più colpite, mostrano scenari surreali: alberi piegati sotto il peso del ghiaccio, parchi trasformati in paesaggi cristallizzati e abitazioni avvolte da una coltre scintillante ma insidiosa. Di fronte alla gravità della situazione, domenica le autorità locali hanno dichiarato lo stato di emergenza, avvertendo i residenti dei rischi legati al ghiaccio accumulato e alle linee elettriche danneggiate. I funzionari comunali hanno descritto l’evento come “estremamente critico”, sottolineando le difficoltà nelle operazioni di ripristino e l’importanza di adottare misure di sicurezza per evitare ulteriori disagi.