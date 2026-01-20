A Karachi, la città più popolosa del Pakistan, nella notte tra sabato e domenica è scoppiato un grande incendio all’interno di un centro commerciale, il Gul Plaza, situato lungo la trafficata Ma Jinnah Road. Nel rogo hanno perso la vita 21 persone e altre 20 sono rimaste ferite, mentre i vigili del fuoco sono ancora al lavoro nel tentativo di trovare superstiti tra le macerie. Le operazioni di soccorso si sono rivelate particolarmente complesse: gran parte dell’edificio è andato distrutto nell’incendio ma alcune zone del centro commerciale risultavano essere ancora a rischio crolli.

Il video dei soccorritori

L’incendio nel centro commerciale, che ospitava oltre mille negozi tra cosmetici, abbigliamento e articoli in plastica, ha continuato a bruciare per più di 30 ore consecutive, prima di essere domato definitivamente dai vigili del fuoco. Le autorità hanno poi chiarito che la causa esatta non è stata ancora ufficialmente confermata, anche se nelle scorse ore si è parlato di un cortocircuito elettrico che avrebbe scatenato l’incendio. Sull’accaduto è stata formalmente aperta un’indagine per accertare eventuali responsabilità e violazioni delle normative edilizie.