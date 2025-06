Se Papa Francesco non ha mai nascosto il proprio tifo appassionato per la squadra di calcio del San Lorenzo, Papa Leone XIV, al contrario, si è mostrato più criptico riguardo alle sue preferenze sportive, almeno fino ad oggi. Dopo mesi di speculazioni e teorie, il Papa ha lanciato un chiaro messaggio mostrandosi ufficialmente come un fan dei Chicago White Sox, una delle due squadre di baseball della città in cui è nato.

Il cappellino che ha fatto esultare i tifosi

Mercoledì 11 giugno, durante l’udienza generale in Piazza San Pietro, il Pontefice si è presentato davanti ai fedeli indossando un cappellino dei White Sox. Il gesto, breve ma comunque simbolico, è stato immortalato da numerosi scatti, che hanno fatto il giro del mondo raggiungendo naturalmente Chicago e i tifosi dei White Sox.

Tra i tifosi, che attendevano con ansia un chiaro endorsement da parte del Pontefice, è esploso l’entusiasmo. La posizione sportiva di Papa Leone, ora non più un mistero, ha fatto esultare i tifosi: “Anche il cielo tifa South Side”.