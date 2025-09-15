Nei giorni scorsi, per le strade di Parigi, è andato in scena un flash mob a sorpresa sulle note di “Bohemian Rhapsody”, lo storico brano dei Queen. Lo spettacolo è stato organizzato dal pianista francese Julien Cohen. Un pianoforte, alcune casse e una batteria: questo è quello che si sono ritrovati a osservare con curiosità alcuni passanti, i quali non avrebbero mai immaginato che di lì a pochi minuti sarebbe iniziata l’esibizione di 30 musicisti e cantanti.

Il flash mob sulle note di Bohemian Rhapsody

Pochi minuti dopo, infatti, alcuni musicisti sono comparsi affacciati alle finestre, mentre altri sono emersi da una folla di persone incredule. I 30 musicisti hanno poi dato vita a una memorabile interpretazione di Bohemian Rhapsody, mentre la piazza si è trasformata rapidamente in un vero e proprio palcoscenico con molti smartphone che hanno immortalato lo spettacolo. Per l’iconico assolo del brano, Cohen ha deciso di affidarsi a un chitarrista giovanissimo.

Il video dell’esibizione è stato pubblicato sui profili social di Julien Cohen, che ha ideato e guidato lo spettacolo. “La prima parte del video ha avuto 70milioni di visualizzazioni in 20 ore. Una cosa folle”, ha scritto accanto alle immagini che raccontano la seconda parte del flash mob, commentando: “Sono felice che vi stia piacendo”. Cohen non è nuovo a spettacoli improvvisati di questo tipo. Nel 2024, per esempio, aveva attirato l’attenzione di molte persone all’aeroporto di Fiumicino con un’esibizione memorabile al pianoforte. In quella occasione, l’artista aveva inscenato un incontro casuale con una violinista di appena 10 anni, con la quale, di fronte alle persone incredule, ha eseguito L’estate di Vivaldi.