Una ragazza italiana di 23 anni era alla guida di una Fiat Panda senza avere la patente, con la revisione scaduta e senza assicurazione. La conducente, dopo essere passata con il semaforo rosso su Via Appia Nuova a Roma, è fuggita a tutta velocità dai vigili che hanno cominciato a seguirla fino a provocare un incidente stradale. L’auto è finita contro un furgone in transito su via Aquilio Manio dopo aver imboccato il senza vietato nel tentativo di fuggire all’alt.

La donna aveva a bordo un passeggero di 21 anni e non ha mai conseguito la patente. Dopo l’incidente è stata portata in ospedale per gli accertamenti di rito. L’auto è stata sequestrata e la donna denunciata.