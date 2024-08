Passeggero allerta i turisti: “Attenzione pickpoket”. La borseggiatrice reagisce con spintoni e insulti 

Un viaggiatore avverte i turisti a bordo della presenza di una borseggiatrice urlando “attenzione pickpocket“. La donna reagisce prendendo a spintoni e insulti l’uomo. La donna gli tirando addosso diverse volte anche una giacca.

Accade a Roma nella stazione metro Colosseo. Si tratta dell’ennesimo episodio di cronaca che ha a che vedere con i borseggiatori che agiscono all’interno delle metro italiane. La scena è stata pubblicata su Instagram nei giorni scorsi da “Welcome to favelas”: l’uomo che allerta i presenti è il fotografo brasiliano Pierre Gama. “Get out”, l’ulteriore invito in inglese del fotografo. La borseggiatrice prima spintona, poi insulta e infine lancia la propria giacca contro il videomaker. La donna scende poi dalla metro e viene bloccata dagli addetti Atac alla sicurezza, che si mettono in mezzo consentendo così alla metro di poter chiudere le porte del convoglio.