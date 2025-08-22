Momenti di paura su un volo Wizz Air partito da Alicante, in Spagna, e diretto in Italia all’aeroporto di Fiumicino. L’aereo, infatti, è stato coinvolto nel maltempo che ieri si è abbattuto su Roma e dopo aver più volte tentato senza successo l’atterraggio nello scalo romano ha dovuto cambiare rotta atterrando a Bologna.

Paura a bordo

I passeggeri del volo Wizz Air W46038 hanno vissuto momenti di paura e di panico a causa dei forti sobbalzi. Qualcuno ha ripreso tutto pubblicando poi il filmato su TikTok. Nel video si sentono diversi passeggeri urlare: tra loro anche alcuni bambini, che sono scoppiati a piangere spaventati. Tutto, però, si è concluso con l’atterraggio di emergenza a Bologna e non sono stati segnalati feriti.

La compagnia aerea, tramite una nota ufficiale, ha chiarito: “Il volo Wizz Air W4 6038 da Alicante a Roma Fiumicino del 20 agosto è stato dirottato sull’Aeroporto di Bologna dopo che non è stato possibile atterrare in sicurezza a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino. L’aeromobile è atterrato a Bologna in sicurezza e senza inconvenienti alle ore 03:57 locali. Ai passeggeri è stato fornito il trasporto via terra da Bologna a Roma. È stato inoltre comunicato loro che, qualora avessero organizzato autonomamente il trasporto via terra, avrebbero avuto diritto a un rimborso in conformità alla normativa europea”.

La nota prosegue: “Le condizioni meteorologiche non dipendono dalla compagnia aerea e la sicurezza rimane la massima priorità di Wizz Air. La compagnia conferma inoltre che si tratta di una procedura standard nel caso in cui le condizioni non siano ideali per un atterraggio sicuro. Wizz Air ringrazia i propri piloti e i membri dell’equipaggio di cabina per aver garantito la sicurezza di tutti durante le turbolenze e per aver preso la giusta decisione di dirottare il volo su Bologna”.