Perde la memoria dopo l’anestesia ma flirta col suo fidanzato: “Mi piaci” VIDEO

Perde la memoria dopo l’anestesia ma si innamora di nuovo del fidanzato. E’ il video condiviso dall’utente di TikTok @mikefajardo_, che mostra la reazione di una ragazza dopo aver subito un intervento chirurgico e essersi svegliata dall’anestesia con una piccola perdita temporanea della memoria a breve termine che non le consentiva di riconoscere il suo partner.

Perde la memoria ma si innamora di nuovo del suo fidanzato

“Hai un aspetto strano… ma sei bello”, dice la giovane al ragazzo che si sta prendendo cura di lei in ospedale senza sapere che in realtà è il suo fidanzato. La ragazza lo fissa e gli accarezza il viso, ma anche se stanno insieme da due anni, non riesce a ricordarsi di lui”.

Il fidanzato non può fare a meno di ridere per la reazione della ragazza. Lei continua a non capire niente ma flirta con lui: gli toglie il berretto, se lo infila e mentre gli accarezza la faccia dice “mi piaci”. Alla fine il giovane la bacia sulla guancia, lei rimane a bocca aperta e dice ad alta voce: “Il bel ragazzo mi sta baciando”. Lui infine la bacia sulle labbra, e lei rimane a lungo sorpresa.