Paura in diretta sulla Cbs dove, durante una trasmissione, la meteorologa Alissa Carlson Schwartz collassa all’improvviso. Momenti di panico per gli altri conduttori, increduli davanti a ciò che stava succedendo. Qualche ora dopo ci ha pensato lei stessa a rassicurare tutti i telespettatori, con un post sul suo profilo Facebook: “Grazie per i vostri messaggi e telefonate, sto bene!”, ha scritto la giornalista.

Meteorologa collassa all’improvviso in diretta tv

Sui social sono spuntati subito i soliti no-vax a incolpare il vaccino anti Covid anche per il lieve malessere della Schwartz. Per la giornalista non è stata la prima volta però: già in passato, nel 2014, aveva avuto un malore in diretta, e qualche anno dopo, nel 2018, aveva raccontato di aver scoperto di avere piccoli problemi cardiaci.