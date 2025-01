I Vigili del fuoco avevano da poco raggiunto via Vivaldi ad Abbiategrasso, nell’hinterland Sud-Ovest di Milano, per spegnere un incendio scoppiato la notte del 31 dicembre. Subito dopo la mezzanotte, gli operatori del 115 sono stati però aggrediti da alcuni ragazzi che hanno lanciato contro di loro alcuni petardi.

Come riferito dal comando provinciale, la squadra di Vigili del fuoco era intervenuta per spegnere un incendio di un cumulo di rifiuti, non lontano dall’allacciamento del gas. A mezzanotte, mentre i pompieri erano al lavoro, alcuni vandali hanno acceso una batteria di fuochi artificiali e l’hanno indirizzata verso di loro.

I pompieri hanno subito chiamato il 112 ed hanno cominciato ad indietreggiare fino a raggiungere l’autobotte. Poco dopo sono tornati a spegnere l’incendio, che comunque era di piccola entità, scortati dai Carabinieri. La scena è stata immortalata, è finita sui social ed è stata rilanciata anche dall’europarlamentare leghista Silvia Sardone.

I Vigili del fuoco, fortunatamente non hanno riportato ferite. Leggermente danneggiata invece l’autopompa utilizzata nell’intervento, che ha riportato un’ammaccatura sulla fiancata e la rottura del finestrino anteriore lato guidatore. Il fatto è stato denunciato alle forze dell’ordine che ha avviato delle indagini.

Il sindaco di Abbiategrasso, Cesare Nai, ha parlato di un fatto “di una gravità inaudita”. Il primo cittadino ha aggiunto un particolare: contro i Vigili del fuoco sarebbe stata lanciata anche la batteria di un’auto.