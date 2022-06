Piero Pelù cade durante il concerto in piazza Duomo a Milano per Radio Italia. Il cantante dei Litfiba è ancora sul palco quando si avvicina al pubblico. Improvvisamente perde l’equilibrio e cade all’indietro sbattendo la testa.

Piero Pelù cade sul palco a Milano: il rocker si rialza e continua a cantare

Dopo la caduta, Pelù si è subito rialzato ed ha continuato il concerto come se nulla fosse. Al termine dell’esibizione si è però recato in ospedale per una radiografia che ha mostrato una proclusione erniaria. Ora il cantante sarà costretto ad alcuni giorni di riposo.

Piero Pelù pubblica la radiografia: “Ora mi conoscete bene dentro”

Pelù ha pubblicato su Instagram le immagini delle lastre alla testa ed ha commentato: “Il segno del rock’n’roll: la caduta al concerto di Milano mi ha provocato una proclusione erniaria tra C3 e C4, una tra C5 e C6, e una tra C6 e C7. Ecco, ora mi conoscete anche da dentro!”