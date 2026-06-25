I militari della Tenenza della guardia di finanza di Ponza, insieme alla IV squadra unità navali della sezione operativa di Gaeta, hanno portato a termine un’importante operazione antidroga, che ha consentito il sequestro di circa 40 chili di hashish nascosti all’interno di una grotta in località Chiaia di Luna. Dopo una perlustrazione, in un punto particolarmente impervio e raggiungibile solo a nuoto, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro 33 involucri contenenti complessivamente 330 panetti di hashish. Secondo le ipotesi degli investigatori, il carico potrebbe essere stato trasportato di notte a bordo di un gommone per aggirare i controlli. “Una volta immessi sul mercato illecito avrebbero potuto fruttare proventi stimati per oltre 500mila euro. Si tratta del più ingente sequestro di sostanza stupefacente mai effettuato sull’isola”, hanno dichiarato i finanzieri.