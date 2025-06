Ebrahim Zolfaghari, portavoce militare iraniano, ha parlato alla Iran International Tv. Zolfaghari ha minacciato Israele e poi si è rivolto direttamente al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che nella notte tra sabato e domenica ha ordinato il lancio delle bombe bunker buster che hanno colpito i siti nucleari iraniani di Fordow, Isfahan e Natanz.

“Trump giocatore d’azzardo”

“Questo atto ostile è stato compiuto con l’obiettivo di far rivivere il morente regime sionista; tuttavia, non solo si è rivelato inutile, ma amplierà anche gli obiettivi legittimi e diversificati delle Forze Armate della Repubblica Islamica dell’Iran, aprendo la strada all’escalation della guerra nella regione”, ha dichiarato il portavoce iraniano.

Nel briefing, Zolfaghari ha poi affermato: “Vi assicuriamo che questa aggressione non vi gioverà. I guerrieri dell’Islam, in risposta a questo crimine, intraprenderanno operazioni potenti e mirate che vi causeranno conseguenze gravi, deplorevoli e imprevedibili”. Al termine del video pubblicato dal canale Iran International, il portavoce si è rivolto a Trump parlando in inglese: “Signor Trump, il giocatore d’azzardo! Lei può anche iniziare questa guerra, ma saremo noi a finirla!”.