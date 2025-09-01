Nel pomeriggio di sabato 30 agosto, un uomo di 30 anni è stato tratto in salvo dalla Guardia Costiera di Porto Santo Stefano, dopo essere scivolato dagli scogli in zona Cala Moresca, lungo la costa dell’Argentario. Ricevuta la segnalazione attraverso il numero unico di emergenza 112, la sala operativa della Direzione marittima di Livorno ha disposto l’intervento di una motovedetta. Le condizioni meteorologiche, però, hanno reso le operazioni di salvataggio molto complesse.

Il video del salvataggio

Vento forte e mare mosso hanno reso fin da subito la situazione particolarmente critica. Il raggiungimento dell’area, infatti, si è rivelato difficile: le onde alte unite alle raffiche di vento hanno costretto l’equipaggio della Guardia Costiera a effettuare manovre molto delicate per poter salvare l’uomo in tutta sicurezza. Alla fine, l’uomo è stato recuperato e tratto in salvo, dopo essere rimasto per diversi minuti in mare.

Una volta trasportato a Porto Santo Stefano, l’uomo è stato immediatamente affidato alle cure del personale sanitario del 118, già presente in banchina con un’autoambulanza. “Il mare, in giornate caratterizzate da vento forte e mareggiate, può rivelarsi estremamente insidioso. Raccomandiamo la massima attenzione invitando a evitare comportamenti rischiosi e a segnalare immediatamente ogni emergenza”, ha dichiarato il comandante dell’ufficio circondariale marittimo.