Dai banchi del consiglio regionale dell’Emilia-Romagna, il consigliere di Fratelli d’Italia Priamo Bocchi, durante la discussione di una mozione sull’interruzione volontaria di gravidanza ha detto che “non c’è un problema per le donne che intendono abortire”. Secondo Bocchi, “con la pillola Ru486 oggi l’Emilia-Romagna consente l’aborto a domicilio, si consente a una donna di abortire da sola nel bagno di casa, espellendo il feto e tirando lo sciacquone”.

Le parole hanno sollevato una polemica fortissima. Bocchi è stato attaccato dai consiglieri di maggioranza, tra questi Francesco Critelli del partito Democratico e Simona Larghetti di Alleanza Verdi e Sinistra. Quest’ultima ha definito le sue parole delle “bestialità offensive”.

«Pillola abortiva? Le donne buttano il feto nel bagno e tirano lo sciacquone.»

Lo ha detto Priamo Bocchi, FdI, in consiglio regionale.

Così si parla di aborto, oggi, in Italia.

Non per difendere la vita.

Ma per insultarla. pic.twitter.com/f1tF7AWgZO

— Alekos Prete (@AlekosPrete) July 9, 2025