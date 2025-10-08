Le voci di KPop Demon Hunters — EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami — portano “Golden” sul palco del Tonight Show con Jimmy Fallon. Un’esibizione esplosiva che unisce K-pop, cinema e cultura globale.

Il K-pop sbarca al Tonight Show con una performance indimenticabile

Il mondo del K-pop continua a conquistare il panorama internazionale, e questa volta lo fa su uno dei palchi più iconici della televisione americana: The Tonight Show with Jimmy Fallon. Ospiti del programma, le tre voci femminili che hanno dato vita al gruppo Huntrix, cuore sonoro del film di animazione KPop Demon Hunters, grande successo targato Netflix.

EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami hanno portato sul palco il brano “Golden”, esibendosi dal vivo per la prima volta insieme.

Un debutto che ha trasformato il celebre show di NBC in un’esplosione di energia, luci e ritmo, regalando al pubblico una performance di altissimo livello e un’anteprima di ciò che significa unire la potenza del K-pop alla magia del cinema d’animazione.

Una prima volta che fa storia

Secondo quanto annunciato dalla NBC, quella di martedì è stata la primissima performance live assoluta del trio.

Le tre artiste, che prestano le loro voci alle protagoniste del film, hanno portato sul palco un’energia fresca e potente, fondendo il loro talento vocale con una presenza scenica da vere star.

Durante la puntata, EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami si sono unite anche al conduttore Jimmy Fallon per un breve segmento di intervista, in cui hanno raccontato curiosità dal set di registrazione e l’esperienza unica di trasformare personaggi animati in vere e proprie icone musicali.

“Golden”: il simbolo di un nuovo modo di vivere il K-pop

Il brano “Golden” è diventato in poche settimane una hit internazionale, conquistando non solo i fan del K-pop ma anche un pubblico più ampio, attratto dal suo mix di melodie accattivanti, produzione cinematografica e un messaggio di empowerment.

La canzone accompagna i momenti più intensi del film KPop Demon Hunters, dove le protagoniste — un gruppo di cacciatrici di demoni con un’anima pop — lottano per salvare il mondo attraverso la musica. Un concept che fonde perfettamente action, spiritualità e girl power, in linea con la nuova ondata di contenuti asiatici che stanno ridefinendo la cultura pop globale.

Sul palco del Tonight Show, “Golden” ha preso vita con tutta la sua forza visiva e sonora: coreografie minimal ma cariche di intensità, look ispirati alle eroine del film e una scenografia dorata che ha reso omaggio al titolo del brano.

EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami: tre voci, tre identità, un’unica visione

Ciò che rende speciale questo trio è la loro diversità artistica e culturale.

EJAE, cantautrice e produttrice sudcoreana, è conosciuta per le sue ballate emotive e la capacità di mescolare elettronica e R&B. Audrey Nuna, artista coreano-americana, è una delle voci più promettenti della scena urban-pop statunitense, nota per il suo stile sperimentale e il suo approccio visivo audace. Rei Ami, invece, rappresenta il lato più alternativo e ribelle del K-pop contemporaneo, con sonorità che spaziano dal lo-fi hip hop all’indie pop.

Insieme, hanno creato un equilibrio perfetto tra tre mondi diversi — quello coreano, quello americano e quello globale — dando vita a un progetto che trascende le barriere linguistiche e culturali.

Durante l’intervista con Jimmy Fallon, le artiste hanno raccontato di come sia nata la collaborazione, rivelando che il progetto è stato “un viaggio creativo straordinario” e che “Golden è molto più di una canzone: è un manifesto di libertà e identità”.

KPop Demon Hunters: tra animazione, musica e cultura

Il film KPop Demon Hunters, disponibile su Netflix, racconta la storia di un gruppo di idol che, dietro le luci del palcoscenico, nascondono un segreto: sono cacciatrici di demoni. Un mix di azione, mitologia e cultura pop coreana che ha conquistato milioni di spettatori nel mondo.

La colonna sonora, curata da artisti emergenti e superstar del panorama asiatico, è uno dei punti di forza del film. E “Golden”, con il suo sound potente e cinematografico, è diventato il simbolo del legame tra la musica e l’eroismo moderno.

La performance al Tonight Show rappresenta un passaggio storico per il progetto: da fenomeno animato a vero e proprio fenomeno musicale.