A DiMartedì un nuovo video mostra la reazione di Prodi alla domanda posta dalla giornalista Lavinia Orefici di Quarta Repubblica sul Manifesto di Ventotene. Il professore, come si vede dal nuovo video, tira i capelli alla giornalista.

Giannini, Bottura, Milan, ordine dei giornalisti, federazione della stampa, meetoo, senoraquando, e anime belle adesso mi direte che lavinia Orefici se l’è cercata. Le bugie di Prodi. pic.twitter.com/XTSaiszZgc — Nicola Porro (@NicolaPorro) March 25, 2025

Dopo la vicenda, in una nota Rete4 aveva scritto: “Durante la manifestazione Libri come 2025 – Festa del libro e della lettura a Roma, l’inviata di Quarta Repubblica Lavinia Orefici ha posto una domanda in modo garbato al Presidente Romano Prodi e ha ricevuto come risposta parole stizzite, irrispettose e una tirata di capelli”.

“La giornalista, in modo educato, aveva chiesto un commento su un passaggio del Manifesto di Ventotene, sbandierato nelle piazze. “Che cavolo di domanda è? Questo è un modo volgare di fare politica”, è stata la risposta di Prodi, dal tono infastidito e sarcastico”.