In un video pubblicato sui social, e già virale su Instagram, la campionessa della nazionale statunitense di hockey su ghiaccio Hilary Knight si inginocchia di fronte alla pattinatrice di velocità Brittany Bowe chiedendole di sposarla con un anello in argento. Bowe, visibilmente commossa, accetta la proposta di matrimonio e abbraccia la Knight tra gli applausi dei presenti. Nel post condiviso sui social le due atlete statunitensi hanno poi ricordato il momento in cui si sono conosciute: “Ci siamo incontrate ai Giochi olimpici invernali di Pechino 2022, disputati ancora sotto restrizioni anti-Covid. Da quel momento facciamo coppia. Avere quella connessione umana, anche solo passeggiando a distanza, è stato davvero speciale. Le Olimpiadi ci hanno fatto incontrare. E queste ci hanno legato per sempre”.