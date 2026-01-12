Nella giornata di ieri, un manifestante, già ribattezzato “Spider-Man” sui social, si è arrampicato sul balcone dell’ambasciata iraniana a Londra. L’uomo ha poi strappato la bandiera ufficiale, quella della Repubblica, sostituendola con quella del Leone e del Sole, simbolo dell’Iran imperiale. L’iniziativa, diventata virale sui social, nasce dalla protesta a sostegno dei manifestanti che in Iran, da diverse settimane, contestano il regime degli ayatollah.