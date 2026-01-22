Nei giorni scorsi la Royal Navy ha presentato un particolare tipo di elicottero autonomo a grandezza naturale, progettato per tracciare sottomarini e svolgere missioni ad alto rischio. La particolarità di questo mezzo, denominato Proteus, sta nella capacità di svolgere missioni complesse in totale autonomia, riducendo l’esposizione umana. Dietro allo sviluppo di questo “dronecottero” c’è il gruppo aerospaziale e di difesa Leonardo, che ha realizzato Proteus nell’ambito di un programma da 80 milioni di dollari in collaborazione con la Marina e il ministero della Difesa britannico. Grazie a sensori e software di nuova generazione, Proteus è in grado di interpretare l’ambiente circostante e prendere decisioni coordinate con il team di controllo.