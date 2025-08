Al largo di Sant’Angelo a Ischia, una donna è stata filmata mentre lavava alcune stoviglie in mare direttamente dalla poppa di un’imbarcazione. Il video ha scatenato la polemica, soprattutto in considerazione del fatto che la donna ripresa in video ha utilizzato perfino un detersivo per i piatti. Quella di pulire le stoviglie in acqua salata è una pratica abbastanza comune per chi va in mare. Questa, però, non contempla in alcun modo l’utilizzo di un detersivo, che contiene tensioattivi sintetici che potrebbero danneggiare la fauna marina. Questo dettaglio, nel caso della donna filmata a Ischia, ha sollevato dubbi e numerosi commenti da parte di ambientalisti e cittadini.

La denuncia

“Siamo indignati per i comportamenti di alcune persone che non hanno alcun rispetto per il mare, ma vedere una donna che lava i bicchieri con il detersivo a largo di Sant’Angelo a Ischia e poi sciacqua il sapone in mare. Purtroppo, c’è ancora poco rispetto per la natura e l’ambiente”, sono le parole che riporta sui social Francesco Emilio Borrelli, deputato per l’Alleanza Verdi-la Sinistra, a corredo del video che gli è stato inviato da alcuni cittadini.

https://www.youtube.com/shorts/DCiBPGNoyu4

Le immagini mostrano la donna mentre lava alcune stoviglie e sciacqua i bicchieri prima in mare, poi con il doccino di acqua dolce. Accanto a lei, però, compare un contenitore di una nota marca di detersivo per piatti. Questo comportamento ha scatenato centinaia di commenti di utenti inferociti, molti dei quali parlano di “avvelenamento del mare”, chiedono inoltre sanzioni severe.