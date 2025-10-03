Il presidente russo Vladimir Putin, nel corso della sessione plenaria del Forum internazionale Valdai, ha parlato dei droni nei cieli europei, ironizzando sulla questione: “Prima la gente si divertiva con gli Ufo, ora si diverte così”, ha dichiarato Putin rispondendo alla domanda del moderatore che gli ha chiesto scherzosamente il perché di tanti droni sui cieli della Danimarca.

La battuta di Putin

Putin ha poi proseguito con ironia alla domanda del mediatore: “Non lo farò più”. “Ci sono tanti giovani in grado di lanciare droni”, ha aggiunto, “sta ai Paesi intercettarli”.