Oggi, a 71 anni, ci ha lasciati l’attrice Eleonora Giorgi, dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas scoperto nel 2023. Da quel momento l’attrice ha dovuto affrontare la chemioterapia, un intervento chirurgico e infine le metastasi, che di recente hanno raggiunto anche il cervello provocandone la morte.

L’attrice, tra le più amate in Italia, ha debuttato nel mondo del cinema negli anni Settanta, attestandosi come una delle interpreti più affascinanti dell’epoca. Negli anni Ottanta ha consolidato il proprio successo, legando il proprio nome ad alcuni film iconici, tra cui naturalmente Borotalco (1982) di Carlo Verdone, un’interpretazione che le è valsa un David di Donatello e il Nastro d’Argento come Miglior attrice protagonista. Negli anni successivi ha proseguito la sua carriera cinematografica e soprattutto quella televisiva, partecipando a diversi talk show.

“Vedere il lato positivo è una forma di libertà”

Dopo la scoperta della malattia, Eleonora Giorgi ha raccontato il suo difficile percorso, passo dopo passo, aggiornando il pubblico sulle proprie condizioni di salute. Lo ha fatto in diverse occasioni nel corso del 2024. Per Vanity Fair ha rilasciato una lunga e interessante intervista nella quale ha parlato della sua carriera, della sua vita privata, degli aneddoti sul set, degli incontri più importanti e naturalmente della sua dura battaglia contro il tumore. “Perdere i capelli mi ha insegnato che vedere il lato positivo è una forma di grande libertà. C’è un tempo per ogni cosa nella vita: oggi è finalmente arrivato quello di cogliere tutto l’amore che mi circonda”, ha dichiarato l’attrice durante l’intervista. Di seguito il video con l’intervista integrale a Eleonora Giorgi realizzata da Vanity Fair.