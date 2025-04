Tra i tanti episodi di Papa Francesco che in queste ore vengono ricordati ce n’è uno accaduto il 31 dicembre 2019. Mentre Papa Francesco salutava i fedeli in piazza San Pietro dopo aver visitato il presepe, una donna gli afferrò con forza il braccio e lui reagì infastidito. Per liberarsi dalla presa diede uno schiaffo sulla mano della donna a cui seguì un’espressione di profondo rimprovero e disappunto.

Il video fece subito il giro del mondo: il Pontefice veniva ritratto in modo insolito per il ruolo che ricopriva e fioccarono delle critiche. Il giorno successivo, durante l’Angelus Papa Francesco chiese pubblicamente scusa: “Tante volte perdiamo la pazienza, anche io. Chiedo scusa per il cattivo esempio di ieri”.

Non fu l’unico episodio che fece discutere. Qualche anno prima, esattamente nel 2015, durante un volo verso le Filippine Papa Francesco si trovava in aereo a parlare con alcuni giornalisti. Pochi giorni prima, in Francia si era verificato un attentato terroristico contro la redazione di Charlie Hebdo e il Pontefice fu interrogato sulla libertà di espressione e i suoi limiti. Nell’articolare la sua risposta, Bergoglio usò una metafora che fece molto discutere: “Se il mio grande amico, il dottor Gasbarri, dice una parolaccia contro mia madre, si aspetti un pugno. È normale”. Chiaramente Papa Francesco non voleva legittimare la violenza. Il suo scopo era quello di ricordare che la libertà di espressione non deve mai degenerare nell’insulto gratuito o nella provocazione.