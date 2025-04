L’attore Val Kilmer è morto all’età di 65 anni, a Los Angeles, a causa delle complicazioni di una polmonite. Com’era noto, Kilmer aveva già affrontato una dura battaglia contro il cancro alla gola, che gli era stato diagnosticato nel 2014 ma dal quale era riuscito a guarire.

L’attore esordì al cinema con la commedia Top Secret! (1984), ma raggiunse una certa popolarità pochi anni dopo grazie al film Top Gun, in cui interpretò il ruolo di Tom “Iceman” Kazansky. Negli anni Novanta partecipò ad alcuni film di successo come Tombstone (1993), Heat – La sfida (1995) e Il Santo (1997). Nel 1995, inoltre, Val Kilmer si iscrisse all’albo cinematografico degli attori che hanno interpretato l’iconico supereroe DC, ovvero Batman, in Batman Forever, di Joel Schumacher.

Val Kilmer nei panni di Jim Morrison

Senza dubbio una delle interpretazioni più iconiche dell’attore è quella offerta nel film The Doors (1991), di Oliver Stone, in cui Kilmer interpretò il ruolo complicato di Jim Morrison, icona rock e frontman della band.

Nonostante le critiche ricevute, concentrate soprattutto nell’evidenziare la poca efficacia di una sceneggiatura sbrigativa e a tratti poco attendibile, il film di Stone riuscì nell’impresa di raccontare Morrison da una specifica angolazione, pur palesando alcuni inciampi nella ricostruzione della sua vita privata. Al di là dei contenuti, però, il film funzionò grazie soprattutto all’interpretazione più che convincente di Val Kilmer.