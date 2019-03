ROMA – Il padre di Ramy, il tredicenne eroe nella vicenda del dirottamento del bus a San Donato Milanese, torna a parlare della questione cittadinanza affermando in un video postato su Dagospia, di essere stato strumentalizzato dai giornalisti che lo hanno spinto a chiedere pubblicamente a Salvini la cittadinanza.

Il video è stato ripreso da Francesca Immacolata Chaouqui, la ragazza conosciuta per le vicende relative a Vatileaks, che ha raccontato di aver incontrato papà e figlio all’aeroporto di Milano.

Il papà egiziano di Ramy, nel filmato postato in fondo all’articolo dice: “Loro mi dicevano: devi chiederla, ti spetta. Ma non è così, non è il mio sogno, io sto in Italia da più di 18 anni e non l’ho mai chiesta…”. Il padre di Rami afferma anche di essersi sentito strumentalizzato e nel video si rivolge direttamente al ministro degli Interni Matteo Salvini.

Fonte: Dagospia