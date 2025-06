Nella città di Bangalore, in India, una gigantesca folla si è riversata all’esterno dello stadio per accogliere il ritorno della squadra locale di cricket dopo la vittoria nella Premier League indiana. I tifosi, giunti in massa, hanno così celebrato la vittoria dei Royal Challengers Bengaluru. Ma i festeggiamenti si sono trasformati in tragedia.

Morti e feriti durante i festeggiamenti

Nel corso dei festeggiamenti, dopo lo scatenarsi di una ressa incontenibile, 11 persone hanno perso la vita e oltre 50 sono rimaste ferite. Le immagini diffuse online mostrano la polizia trasportare feriti e persone prive di sensi in un ospedale vicino, mentre altre persone presenti ai festeggiamenti sono svenute nella calca. Come spiegato da un’emittente televisiva indiana, il caos si è generato dalla folla che si è radunata in massa all’esterno dello stadio M. Chinnaswamy, festeggiando una vittoria dei Royal Challengers Bengaluru dopo 18 anni.

Il vice Primo Ministro dello Stato del Karnataka, DK Shivakumar, ha dichiarato che la folla era “incontrollabile”, spiegando che si erano preparati per sole 5mila persone, ma ne “sono arrivate centinaia di migliaia”. La squadra, infatti, aveva regalato molti biglietti per accedere alla festa nell’area dello stadio, ma i posti erano limitati. Altre migliaia di tifosi hanno così provato a forzare i cancelli per entrare, generando la reazione della polizia e di conseguenza il caos generale.