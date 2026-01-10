Sul web è diventato subito virale il video in cui si vedono alcuni delfini che osservano con curiosità i fiocchi di neve presso il parco Oltremare di Riccione. In questi giorni, infatti, le strutture esterne del parco, le vasche e gli spazi aperti sono stati imbiancati, creando uno scenario suggestivo e piuttosto insolito. Le immagini mostrano i tursiopi che seguono i movimenti della neve con lo sguardo, un comportamento figlio della natura di questi cetacei, della loro spiccata curiosità e della tendenza a interagire con tutto ciò che li circonda.

Delfini incuriositi dalla neve: il video virale

Il video diffuso dal parco, oltre a mostrare la rarità di questo evento, vorrebbe anche raccontare l’impegno di Oltremare nel garantire il benessere dei cetacei. Eppure, nonostante le cure e le attenzioni che vengono quotidianamente dedicate ai delfini, il video riaccende inevitabilmente il dibattito attuale e sempre più acceso riguardo al possesso di delfini e altri cetacei in cattività. Diversi esperti, infatti, sottolineano il fatto che i delfini, abituati alle grandi distanze in mare aperto, non riuscirebbero a esprimersi in spazi ridotti e artificiali come quelli offerti dalle vasche. Altri, invece, denunciano come la neve rappresenti uno stimolo anomalo per i delfini, imposto da un ambiente che non è il loro.