Ha dell’incredibile l’incidente stradale in cui è rimasto coinvolto un ragazzo cinese nella città di Chengdu. Il giovane, dopo aver perso il controllo dello scooter elettrico, si è schiantato contro un semaforo. Poi, per qualche strana legge della fisica, che il ragazzo ha inconsapevolmente sfidato con tutta la sfortuna possibile, per circa un’ora è rimasto incastrato con la testa nel semaforo. A quel punto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno tentato di liberarlo sotto gli occhi increduli dei passanti.

Un incidente virale

Qualcuno ha filmato il bizzarro incidente e il video è finito virale sul web. I soccorritori hanno impiegato oltre 40 minuti per liberare il povero ragazzo, che deve aver vissuto una situazione tanto straziante quanto surreale. Dopo essere stato “estratto dal semaforo”, il ragazzo è stato trasportato in ospedale, dove fortunatamente si è ripreso del tutto.

La vicenda, però, è proseguita sui social e in particolare su Reddit, dove molti utenti, tra l’incredulo e il divertito, si sono interrogati su come sia stato possibile finire incastrati con la testa in un semaforo. “È raro come vincere alla lotteria”, ha commentato qualcuno, mentre altri hanno paragonato il ragazzo a Lanterna Verde.