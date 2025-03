Rissa in strada in via Padova a Milano. A azzuffarsi fuori da un locale che si trova all’angolo con via dei Transiti sono state almeno otto persone di origine sudamericana. Come armi contundenti sono state usate sedie, dei posacenere e un portaombrelli presi in un bar.

La scena è stata ripresa da un abitante della zona, verso le 4 di notte tra sabato 15 e domenica 16 marzo e pubblicata sul Corriere della Sera. Nelle immagini si vedono almeno otto persone azzuffarsi lanciandosi gli oggetti addosso, con le sedie usate anche come scudi.

Uno dei bersagli coinvolti è una donna che è caduta a terra dopo essere stata colpita alla schiena. Si è poi rialzata e qualcuno le ha spruzzato dello spray in faccia. La rissa si è poi spostata in mezzo alla strada, con le poche macchine presenti che sono state costrette a fermarsi. Nel frattempo, il bar da cui sono state prelevate le “armi” ha chiuso le saracinesche.

Sul posto sono arrivati la Polizia e il 118 che hanno soccorso la donna di 41 anni e due giovani di 22 e 26 anni. Nonostante i colpi ricevuti anche al volto e alla schiena, nessuno è stato portato in ospedale. Gli agenti hanno portato in questura solo 4 persone per l’identificazione: gli altri partecipanti alla rissa sono riusciti a scappare prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.