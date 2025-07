Robbie Williams, durante un concerto in Germania, ha deciso di interrompere per un momento la musica rivolgendosi direttamente al proprio pubblico. Il cantante si è aperto parlando della sua vita personale, condividendo con i fan la sua sofferenza nel vedere le persone a lui più care stare male. Parlando della mamma Janet, oggi 84enne, Williams ha rivelato la patologia di cui soffre la donna, così come l’impatto che sta avendo sulla sua famiglia. “Mia madre è affetta da demenza e non sa più chi sono. Non sa più dove si trova”.

Le parole che hanno commosso i fan

Di fronte a migliaia di fan, il cantante ha deciso di concedersi a loro rivelando i propri sentimenti, così come alcune questioni personali estremamente delicate: “È un posto strano questo in cui ci troviamo a 51 anni. È molto strano essere adulti. Non sono pronto. Mia suocera, che adoro e venero con tutto il cuore, ha tre malattie. È malata di lupus, Parkinson e cancro. È una donna coraggiosissima e sta lottando, lottando, lottando”.

Infine, Williams ha parlato di suo padre Peter, malato di Parkinson: “Cantava con me ogni sera sul palco, usciva, rubava la scena, era affascinante e poi andava nel backstage a bere un bicchiere di vino rosso. Mio padre è affetto dal Parkinson e non può uscire di casa”.