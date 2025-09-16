L’ex leader dei Pink Floyd, Roger Waters, noto per il suo attivismo politico a sostegno del popolo palestinese, nel corso di un’intervista ha espresso il suo pieno appoggio alla missione della Global Sumud Flotilla, che ha l’obiettivo di portare aiuti a Gaza. “Il grande vantaggio che voi della Flotilla avete rispetto ad Israele, ed è un vantaggio enorme soprattutto perché in questo momento vi trovate in alto mare, è che avete una bussola morale“, ha dichiarato Waters. In riferimento ai governi, il cantante ha poi affermato: “Dobbiamo invertire la rotta della nave dello Stato perché sta navigando verso gli scogli. Non è solo lo Stato di re Trump o quello di Keir Starmer. È il nostro Stato che stanno spingendo verso gli scogli perché non hanno una bussola morale. Non credono nell’amore e nella verità. Noi sì”.

“Siete un esempio per tutti noi”

“Siete un esempio per tutti noi, seguendo quella bussola morale attraverso il mar Mediterraneo fino a raggiungere le coste di Gaza. Io sto seguendo la stessa bussola che state seguendo voi e avete miliardi di persone in tutto il mondo che pensano che quello che state facendo sia davvero grandioso”, ha dichiarato Waters. Riguardo alla missione della Flotilla, Rogers ha poi aggiunto: “È molto improbabile che una qualsiasi delle imbarcazioni riesca a consegnare latte per neonati, cibo e medicine a Gaza, perché gli israeliani probabilmente le intercetteranno tutte in acque internazionali”.

“Potrebbero o non potrebbero uccidere qualcuno, probabilmente arresteranno tutti. Rimango sbalordito ogni giorno dal fatto che non abbiamo fermato questo genocidio dall’esterno, che i nostri governi non l’abbiano fatto. È interessante che all’interno di questo scenario che si è sviluppato negli ultimi 77 anni ci sia voluto così tanto tempo prima che la gente pensasse anche solo a porvi fine. Ovviamente le ragioni sono molto complesse e ne ho parlato ampiamente”.

Concludendo, il cantante ha poi dichiarato: “Per quanto tragico sia dover vivere questi tempi e convivere con così tanto dolore e agonia, potrebbe essere l’opportunità che la gente comune di tutto il mondo aspettava per prendere posizione contro queste manifestazioni di avidità fasciste, naziste, come volete chiamarle, imperialiste, disumane, degradanti e disgustose, a cui assistiamo e che stiamo osservando”.