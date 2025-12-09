Non solo New York e Londra, ormai anche Roma non ha nulla da invidiare alle grandi metropoli quanto a bellezza delle luci natalizie. Ieri, 8 dicembre, si è svolta a Piazza del Popolo la cerimonia dell’accensione dell’albero di natale della Capitale (un Abies Nordmanniana di oltre 20 metri di altezza) e delle luminarie in movimento di via del Corso, un tappeto di 500.000 sfere led luminose curate da Acea, che si estende per circa 1,8km fino a piazza Venezia. Presenti all’evento il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, insieme alla presidente di Acea Barbara Marinali e all’amministratore delegato del gruppo Fabrizio Palermo. L’evento, in concomitanza con la festa dell’Immacolata, è stato condotto in piazza dalla cantante Noemi e animato dalla partecipazione del “Coro di bambini della scuola di canto corale” del Teatro dell’Opera di Roma, dal “Coro che non c’è” e dall’”Anonima Armonisti”.

