Il Comune di Roma ha svelato in un video come sarà la nuova stazione della Metro C di Porta Metronia. La fermata sarà aperta al pubblico nei prossimi mesi ed è una sorta di museo che accompagnerà i passeggeri nel tragitto ai treni. La struttura contiene infatti anche i resti della caserma romana trovata nel corso degli scavi. La stazione e il museo sono stati ricostruiti in 3D per avere un’idea di come si presenteranno agli occhi dei passeggeri e dei visitatori, e per comprendere le fasi di costruzione di tutta la struttura.

Come scrive Roma Capitale, la città “punta sul trasporto su ferro per risolvere il problema del traffico allineandosi alle altre grandi città europee, ma il patrimonio archeologico rende la Linea C una metropolitana unica al mondo. Roma Capitale, attraverso la propria società Roma Metropolitane, sta realizzando il completamento della linea fino a Farnesina (grazie al finanziamento dello Stato)”.