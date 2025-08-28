La scorsa domenica, 24 agosto, nei pressi di Kojonup, in Austrialia, un uomo di 28 anni è entrato in una fattoria della zona e ha rubato una Nissan Patrol. Il furto è avvenuto intorno a mezzanotte. Secondo quanto riferito dalla polizia, l’uomo avrebbe abbandonato presto l’auto per rubarne un’altra, una Toyota Hilu. Con il veicolo rubato, l’uomo si è diretto a una stazione di rifornimento a tutta velocità.

Il video dello schianto

Nelle immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, e poi diffuse dalla polizia, si vede l’auto rubata che si schianta contro una pompa di carburante generando un incendio. Immediatamente dopo lo schianto, pare che l’uomo abbia rubato anche diversi oggetti dalla stazione di servizio, dopo aver forzato l’ingresso e poco prima che la polizia lo arrestasse.

L’uomo, che deve rispondere di sei capi d’accusa e comparirà davanti alla Corte il mese prossimo, è stato rilasciato su cauzione per ricevere le cure mediche necessarie per le ferite riportate nello schianto. Il proprietario della stazione di rifornimento ha affermato che nel violento impatto sono state distrutte tre nuove pompe di carburante, insieme alla facciata dell’edificio e alle scorte al suo interno, per un danno che si stima possa raggiungere una cifra di circa 1 milione di dollari.