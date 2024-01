Rubano una Porsche in pochi secondi a Barletta: la portano via nel traffico VIDEO

Una Porsche Macan parcheggiata in strada, rubata in pochi secondi. Un’azione fulminea ripresa in un breve video diventato virale sui social. È quanto successo a Barletta, con ogni probabilità nella serata di ieri. Ad agire un gruppetto formato da almeno quattro persone. Volti coperti da passamontagna e una organizzazione precisa che nel giro di un attimo ha permesso di mettere in moto una Porsche Macan, parcheggiata in via Falcone e Borsellino, strada della zona 167 della città.

Come hanno rubato la Porsche in pochi secondi

Secondo quanto si vede nelle immagini, due persone vestite di nero pensano a spostare l’auto: una al posto di guida, l’altra spingendola dall’esterno. Non appena il fuoristrada si mette in moto, chi era in strada salta su una berlina bianca e segue il mezzo rubato.

E’ caccia alla banda

Il filmato è stato acquisito dagli agenti del locale commissariato di polizia che sono al lavoro per identificare gli autori del tentato furto. L’auto, infatti, è stata ritrovata. A renderlo noto è il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, in un post su Instagram in cui rilancia il video del furto. “Smettetela di saccheggiare Barletta e i barlettani”, scrive ringraziando le forze dell’ordine “per il rinvenimento dell’auto e per altri due furti sventati”.