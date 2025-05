Le auto rubate in diverse zone della Puglia venivano cannibalizzate in una rimessa del nord Barese. Modelli di diverso tipo, di grossa cilindrata e utilitarie, i cui pezzi venivano smontati, dagli pneumatici ai motori, prima di essere archiviati sugli scaffali pronti ad essere rivenduti sul mercato parallelo a quello legale.

Sono 25 le persone finite in carcere nell’ambito dell’indagine Stolen II messa in campo dalla Polizia di Stato di Andria per contrastare i furti di auto, reato che ha reso la piccola provincia pugliese di Barletta- Andria- Trani tra le prime in Italia con anche 7 furti di autoveicoli al giorno.

Gli indagati sono accusati dalla Procura di Trani di associazione a delinquere finalizzata al furto, riciclaggio e ricettazione di autovetture. Gli arrestati sono tutti di Cerignola tranne due che provengono da Orta Nova, altro comune della provincia di Foggia, e uno dal Marocco.

Le vetture, dopo essere state cannibalizzate, venivano portate in campagna e bruciate per coprire ogni traccia compromettendo così anche l’ambiente della zona. La banda operava nel Nord della Puglia dallo scorso novembre.