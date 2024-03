Russia, il momento in cui un aereo militare precipita vicino Mosca VIDEO

Martedì, un aereo militare russo con a bordo 15 persone si è schiantato nel villaggio di Bogorodskoye, vicino a Mosca, causando la morte di tutti i membri dell’equipaggio. Il ministero della Difesa ha dichiarato in un comunicato che la probabile causa dell’incidente è stato un incendio al motore durante il decollo. Tuttavia, è importante considerare queste dichiarazioni con un certo grado di cautela. L’incidente è avvenuto infatti proprio nel giorno in cui il Ministero della Difesa ha segnalato numerosi attacchi alla Russia da parte di droni ucraini. In passato, i droni ucraini hanno colpito proprio alcune basi aeree militari fin nella Russia più profonda.