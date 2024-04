Due elicotteri si scontrano in volo e precipitano durante la parata: 10 morti VIDEO

In Malesia, due elicotteri militari si sono scontrati schiantandosi poi a terra e uccidendo tutti i dieci membri dell’equipaggio di volo della marina. E’ successo durante le prove per la parata che si è tenuta a Lumut nell’ovest del Paese asiatico e che sabato festeggierà il 90esimo anniversario della marina Militare malese. La tragedia intorno alle 9:30 ora locale, le 3.30 della notte tra lunedì e martedì in Italia.

La scena è stata ripresa anche in alcuni video registrati dal pubblico che assisteva alla sfilata. Lo schianto è avvenuto subito dopo il decollo dei due elicotteri. In volo si erano alzati contemporaneamente diversi elicotteri che poi dovevano dirigersi in direzioni diverse per così formare uno spettacolo aereo sopra i militari schierati a terra. Pochi secondi dopo, per motivi ancora da chiarire, due elicotteri sono entrati in contatto precipitando al suolo in pochissimo tempo. Il disastro è stato causato da uno dei due mezzi che girando ha colpito il rotore dell’altro.

Il ministro della Difesa Mohamed Khaled Nordin ha detto che i due velivoli che si sono scontrati sono un elicottero adibito alle operazioni marittime e un elicottero militare Fennec. Le autorità locali hanno aperto un’inchiesta per accertare le cause dell’incidente ed hanno confermato che non ci sono sopravvissuti tra gli equipaggi dei due elicotteri. “Tutte le vittime sono state confermate morte sul posto e i resti sono stati inviati all’ospedale militare di Lumut per l’identificazione“, ha affermato la Marina reale malese. Dopo essersi toccati, uno degli elicotteri con sette persone a bordo, si è schiantato su una pista da corsa. L’altro trasportava le altre tre vittime. Si è schiantato su una piscina vicina. Immediato l’arrivo dei soccorsi e dei Vigili del Fuoco che però hanno potuto fare ben poco.