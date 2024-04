Donna sventa furto nella metro di Roma: le borseggiatrici la aggrediscono e la trascinano per i capelli VIDEO

Aggredita e malmenata nella metro B di Roma solo per aver sventato un furto ai danni di un’anziana. La scena è stata ripresa da alcuni passeggeri la mattina del 22 aprile ed è stata poi pubblicata sui social dal sito “Welcome to favelas”.

La vittima è una donna che viene presa per i capelli e trascinata all’interno del vagone, colpevole di aver avvertito e difeso una donna che stava per essere derubata. Le due borseggiatrici che sono all’opera, secondo quanto raccontato da chi ha ripreso il video, non gradiscono l’intervento della passeggera e per questo si accaniscono su di lei. Gli altri a bordo riprendono la scena. C’è anche chi ride. Solo alla fine qualcuno interviene per difendere la donna, provando a sottrarla dalla furia delle due ladre.