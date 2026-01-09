Ryan Chen, il video del “Trump cinese” diventato virale sui social
Si chiama Ryan Chen, il 42enne cinese diventato virale sui social per le sue imitazioni piuttosto irresistibili del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Chen è diventato rapidamente un fenomeno social grazie ai suoi video comici, nei quali, pur evitando direttamente la satira politica, affida le proprie imitazioni di Trump alla riproduzione precisa di gesti, movenze e linguaggio, oltre alla sua indubbia bravura. Il “Trump cinese” ha conquistato il pubblico spopolando su Instagram e soprattutto su TikTok, guadagnandosi un milione di follower e milioni di visualizzazioni.