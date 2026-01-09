Si chiama Ryan Chen, il 42enne cinese diventato virale sui social per le sue imitazioni piuttosto irresistibili del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Chen è diventato rapidamente un fenomeno social grazie ai suoi video comici, nei quali, pur evitando direttamente la satira politica, affida le proprie imitazioni di Trump alla riproduzione precisa di gesti, movenze e linguaggio, oltre alla sua indubbia bravura. Il “Trump cinese” ha conquistato il pubblico spopolando su Instagram e soprattutto su TikTok, guadagnandosi un milione di follower e milioni di visualizzazioni.