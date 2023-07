Il salto sincronizzato delle balene, lo show in mezzo all’Oceano VIDEO

Tre balene hanno dato uno spettacolo piuttosto raro: i tre giganti del mare, dopo aver preso un po’ di slancio, si sono esibite in un salto perfettamente cadenzato, quasi facessero nuoto sincronizzato. Le tre balene sono state avvistate nel bel mezzo dell’Oceano Atlantico da una famiglia che faceva la traversata. Nel video gli esemplari sono stati filmati per ben due volte in uscita dall’acqua tutti insieme a naso in su.