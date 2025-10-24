Nella serata di giovedì 23 ottobre, centinaia di persone sono scese in piazza a San Francisco per manifestazione contro la politica sull’immigrazione del presidente Donald Trump. Quella di ieri sera, alla Coast Guard Island, ad Alameda, è stata una delle ultime manifestazioni in una giornata caratterizzata da una mobilitazione generale nella Bay Area.

All’inizio della giornata, Trump aveva annunciato di aver annullato il piano di inviare agenti federali a San Francisco, dopo aver parlato con il sindaco Daniel Lurie. I manifestanti, riunitisi a centinaia, si sono scontrati con la polizia e gli agenti federali, nel tentativo di bloccare l’ingresso alla base di camion e SUV della Border Patrol.