L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy dovrà scontare 5 anni di carcere per il caso dei finanziamenti ricevuti da Gheddafi durante la campagna elettorale del 2007. Dopo le dichiarazioni alla stampa, la moglie Carla Bruni si lasciata andare ad un gesto plateale contro il giornalista di Mediapart, la testata che ha fatto emergere lo scoop e dato avvio all’inchiesta. La ex first lady afferra la spugna del microfono e la getta a terra stizzita.

Chiesta la grazia presidenziale per Sarkozy

Ed oggi, a poche ore dalla condanna, è stata chiesta dal consigliere speciale di Sarkozy Henri Guaino la grazia presidenziale di Emmanuel Macron. Guaino ha motivato la richiesta dicendo che la condanna è “un’umiliazione per lo stato e le istituzioni”.

Guaino ha detto ai microfoni della radio francese Rtl che “una grazia non cancella la condanna e può essere parziale. Quindi non mi sembrerebbe assurdo che lui venga graziato sulla pena provvisoria, cioè sull’esecuzione immediata contro la quale non si può fare alcun ricorso”. Senza “fermare i ricorsi attraverso i quali lui vuole provare la sua innocenza”, la grazia di Macron “potrebbe eliminare benissimo questa decisione dell’incarcerazione, che è comunque un’umiliazione, non soltanto per Nicolas Sarkozy, ma anche per lo stato e le istituzioni”.

L’avvocato di Nicolas Sarkozy. Jean-Michel Darrois, ha assicurato però che “non fa parte della mentalità” dell’ex presidente chiedere la grazia, perché lui vuole dimostrare la sua innocenza”.