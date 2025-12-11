A Parigi, nella giornata di ieri, migliaia di persone si sono messe in fila di fronte a una libreria per poter incontrare l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy e per farsi firmare una copia del suo libro “Diario di un detenuto”, che racconta i 20 giorni trascorsi nel carcere di La Santé dove Sarkozy è stato tenuto in isolamento per motivi di sicurezza. “In prigione non c’è niente da vedere e niente da fare. Dimentico il silenzio che non esiste nel carcere di La Santè, dove il rumore è, purtroppo, costante. Come nel deserto, la vita interiore si rafforza in prigione”, aveva scritto l’ex presidente annunciando la pubblicazione del libro.

La presentazione del libro di Sarkozy a Parigi: il video

Il 10 dicembre è partito in Francia il tour nelle librerie per presentare il suo libro, attraverso il quale Nicolas Sarkozy racconta i risvolti legati alla sua prigionia e alla solitudine, interrotta solo dalle visite di sua moglie, Carla Bruni, e dei suoi avvocati. Nella capitale l’accoglienza è stata straordinaria, con migliaia di persone in fila per il firmacopie. “Sono molto felice di tornare a incontrare i miei lettori”, ha raccontato Sarkozy, che era stato giudicato colpevole di associazione a delinquere per aver finanziato la sua campagna elettorale del 2007 con fondi provenienti dalla Libia. L’ex presidente è stato poi condannato a cinque anni di carcere, sentenza contro la quale ha presentato ricorso. Dopo 20 giorni di carcere, Sarkozy è stato rilasciato sotto controllo giudiziario.