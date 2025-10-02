L’attore ed ex governatore della California Arnold Schwarzenegger, relatore alla conferenza sul cambiamento climatico “Raising Hope for Climate Justice”, organizzata a Castel Gandolfo dalla Santa Sede, ha scherzato con il Papa, sottolineandone l’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente: “Siedo accanto a un eroe, un Action Hero”, ha detto dichiarato l’attore citando un suo film e indicando Leone XIV. Alla sua battuta sono scattate le risate dei presenti: “Ridete perché non sembra l’eroe di un film d’azione, perché solitamente sono muscolosi, hanno le pistole, ma lo chiamo eroe perché non appena è diventato Papa ha fatto sì che si mettessero i pannelli solari in Vaticano, uno dei primi Stati che sarà neutrale dal punto di vista dell’emissione di carbonio”, ha sottolineato Schwarzenegger accolto da un applauso.

Schwarzenegger in Vaticano

“Ciascuno di noi ha un potere e tutti dobbiamo lavorare insieme per fermare l’inquinamento. Ci sono 1,4 miliardi di cattolici nel mondo, 200 mila chiese, 400 mila sacerdoti, immaginate il potere comunicativo che si può sprigionare con tutte queste persone coinvolte, ognuna di queste persone può essere un ‘crociato’ dell’ambiente e può contribuire a porre fine all’inquinamento”, ha sottolineato l’attore.

“Bisogna coinvolgere i governi a livello locale. L’inquinamento uccide sette milioni di persone ogni anno, stiamo uccidendo i bambini, gli esseri umani. Dio ci ha dato questa terra e dobbiamo lasciarla migliore di come l’abbiamo ricevuta”, ha dichiarato Schwarzenegger. Poco dopo è arrivata la replica del Pontefice: “Non sono io l’Action Hero ma tutti voi che state lavorando su questo”, ha dichiarato Leone XIV rivolgendosi a tutti coloro che sono impegnati sulla salvaguardia dell’ambiente e per l’ecologia integrale.