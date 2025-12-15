Circa un’ora prima dell’inizio della partita Genoa-Inter, all’esterno dello stadio Marassi gruppi di ultras si sono scontrati all’ingresso del settore ospiti e nei pressi di piazza Romagnosi. Gli scontri sarebbero iniziati poco dopo l’arrivo dei pullman dei tifosi dell’Inter. Secondo quanto dichiarato dai testimoni, i tifosi nerazzurri sarebbero arrivati con le porte del pullman già aperte, lanciando fumogeni e bombe carta. Sempre secondo i testimoni, un gruppo di tifosi del Genoa avrebbero aspettato quelli dell’Inter dall’ingresso del settore ospiti.

Scontri tra ultras di Genoa e Inter

A quel punto, con le tifoserie a contatto, sono volati petardi, fumogeni e bottiglie. Un furgone e una moto hanno preso fuoco, colpiti da alcuni dei tanti razzi lanciati, mentre altre due auto posteggiate sono rimaste danneggiate. Le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente nel tentativo di dividere le due tifoserie. Sul posto anche vigili del fuoco e ambulanze. Durante gli scontri, due agenti sono rimasti feriti in maniera lieve.